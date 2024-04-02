Стали известны слова Мбаппе после замены: он оскорбил тренера ПСЖ

Новости спорта Футбол Франция
Сегодня 13:08
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Стало известно, что сказал нападающий "Пари Сен-Жермена" Килиан Мбаппе после замены в матче 27-го тура чемпионата Франции с "Марселем", сообщают Vesti.kz.

Форвард был заменен на 64‑й минуте. 25‑летний футболист был недоволен таким решением тренера парижан Луиса Энрике и оскорбил специалиста.

По информации Foot Mercato, уходя с поля, Мбаппе сказал в сторону тренера фразу с использованием слов "сукин сын". Затем он сразу ушел в раздевалку.

Сам матч завершился со счетом 2:0 в пользу ПСЖ. Парижане с 62 очками лидируют в турнирной таблице Лиги 1.

Мбаппе в этом сезоне Мбаппе за ПСЖ 38 матчей, в которых забил 38 мячей и записал на свой счет восемь голевых передач.

Метки:
Мбаппе Килиан ПСЖ Футбол

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