Стали известны слова Мбаппе после замены: он оскорбил тренера ПСЖ

Стало известно, что сказал нападающий "Пари Сен-Жермена" Килиан Мбаппе после замены в матче 27-го тура чемпионата Франции с "Марселем", сообщают Vesti.kz.

Форвард был заменен на 64‑й минуте. 25‑летний футболист был недоволен таким решением тренера парижан Луиса Энрике и оскорбил специалиста.

По информации Foot Mercato, уходя с поля, Мбаппе сказал в сторону тренера фразу с использованием слов "сукин сын". Затем он сразу ушел в раздевалку.

Сам матч завершился со счетом 2:0 в пользу ПСЖ. Парижане с 62 очками лидируют в турнирной таблице Лиги 1.

Мбаппе в этом сезоне Мбаппе за ПСЖ 38 матчей, в которых забил 38 мячей и записал на свой счет восемь голевых передач.