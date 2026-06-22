Франция
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ПСЖ установил ценник на игрока сборной Португалии: его брали за 65 миллионов

©Depositphotos/mrogowski_photography

Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Португалии Гонсалу Рамуш может покинуть клуб в летнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

Рамуш готов к новому этапу карьеры

По данным A Bola, 25-летний форвард вместе со своим агентом изучает предложения и возможные варианты продолжения карьеры. При этом португалец не намерен оказывать давление на руководство парижан и форсировать свой уход.

Отмечается, что Рамуш готов дождаться действительно привлекательного предложения, которое будет сопровождаться амбициозным спортивным проектом и гарантией важной роли в команде.

ПСЖ определился со стоимостью игрока

Сообщается, что руководство французского гранда готово рассмотреть продажу нападающего за сумму около 40 миллионов евро.

Всего два года назад парижане заплатили за португальца значительно больше. В 2024 году ПСЖ выкупил контракт Рамуша у лиссабонской "Бенфики" за 65 миллионов евро.

Фото: Depositphotos/mrogowski_photography

Статистика сезона

В кампании-2025/26 Гонсалу Рамуш принял участие в 45 матчах во всех турнирах. За это время форвард отметился 12 забитыми мячами и двумя результативными передачами.

По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость португальского нападающего составляет 30 миллионов евро.

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Турнирная таблица "Чемпионат Франции 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 ПСЖ 34 24 4 6 74-29 76
2 Ланс 34 22 4 8 66-35 70
3 Лилль 34 18 7 9 52-37 61
4 Лион 34 18 6 10 53-40 60
5 Марсель Олимпик 34 18 5 11 63-45 59
6 Ренн Стад 34 17 8 9 59-50 59
7 Монако ФК 34 16 6 12 60-54 54
8 Страсбур 34 15 8 11 58-47 53
9 Тулуза 34 12 9 13 47-46 45
10 Лорьян 34 11 12 11 48-51 45
11 Париж 34 11 11 12 47-50 44
12 Брест 34 10 9 15 43-55 39
13 Анже 34 9 9 16 29-48 36
14 Гавр 34 7 14 13 32-44 35
15 Осер 34 8 10 16 34-44 34
16 Ницца Олимпик 34 7 11 16 37-60 32
17 Нант 34 5 9 20 29-52 24
18 Метц 34 3 8 23 32-76 17

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