В матче 14-го тура чемпионата Франции по футболу "Марсель" неожиданно оступился в домашней игре с "Тулузой". Провансальцы могли выйти на первое место в турнирной таблице, сообщают Vesti.kz.

После сенсационного фиаско ПСЖ в битве с "Монако" (0:1), футболисты "Марселя" могли мгновенно оказаться на вершине таблицы. Однако на своём поле они сыграли 2:2 с "Тулузой".

На 14-й минуте гости вышли вперёд благодаря голу Эмерсонна, а во втором тайме "Марсель" забил дважды за непродолжительный промежуток времени - отличились Игор Пайшао (66') и Пьер-Эмиль Хёйбьерг (74'). Но последнее слово было за "Тулузой", чей футболист Сантьяго Идальго сравнял счёт на второй добавленной минуте.



Таким образом в активе "Марселя" стало 29 очков, и они лишь сократили отставание от ПСЖ (30) до минимума, хотя имели возможность вырваться вперёд. "Тулуза" же с 17 баллами находится на девятом месте.

Хоть футболисты ПСЖ и вздохнули с облегчением, первое место по итогам 14-го тура они себе пока не гарантировали. Сегодня обойти лидеров может "Ланс" (28). Для этого команде надо обыгрывать в гостях "Анже" (16).