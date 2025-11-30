Франция
Вчера 11:15

ПСЖ сенсационно сохранил лидерство после поражения от "Монако"

ПСЖ. Фото: ФК ПСЖ©

В матче 14-го тура чемпионата Франции по футболу "Марсель" неожиданно оступился в домашней игре с "Тулузой". Провансальцы могли выйти на первое место в турнирной таблице, сообщают Vesti.kz.

Вчера 11:40  
Вчера 12:30  
Вчера 13:45  
Вчера 14:35  

После сенсационного фиаско ПСЖ в битве с "Монако" (0:1), футболисты "Марселя" могли мгновенно оказаться на вершине таблицы. Однако на своём поле они сыграли 2:2 с "Тулузой".

На 14-й минуте гости вышли вперёд благодаря голу Эмерсонна, а во втором тайме "Марсель" забил дважды за непродолжительный промежуток времени - отличились Игор Пайшао (66') и Пьер-Эмиль Хёйбьерг (74'). Но последнее слово было за "Тулузой", чей футболист Сантьяго Идальго сравнял счёт на второй добавленной минуте.


Таким образом в активе "Марселя" стало 29 очков, и они лишь сократили отставание от ПСЖ (30) до минимума, хотя имели возможность вырваться вперёд. "Тулуза" же с 17 баллами находится на девятом месте.

Хоть футболисты ПСЖ и вздохнули с облегчением, первое место по итогам 14-го тура они себе пока не гарантировали. Сегодня обойти лидеров может "Ланс" (28). Для этого команде надо обыгрывать в гостях "Анже" (16).

Турнирная таблица "Чемпионат Франции 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Ланс 14 10 1 3 24-12 31
2 ПСЖ 14 9 3 2 27-12 30
3 Марсель Олимпик 14 9 2 3 35-14 29
4 Лилль 14 8 2 4 28-17 26
5 Ренн Стад 14 6 6 2 24-18 24
6 Лион 14 7 3 4 21-15 24
7 Монако ФК 14 7 2 5 26-25 23
8 Страсбур 14 7 1 6 25-19 22
9 Тулуза 14 4 5 5 20-19 17
10 Ницца Олимпик 14 5 2 7 19-26 17
11 Брест 14 4 4 6 19-24 16
12 Анже 14 4 4 6 12-17 16
13 Париж 14 4 3 7 21-26 15
14 Гавр 14 3 5 6 13-21 14
15 Лорьян 14 3 5 6 18-28 14
16 Нант 14 2 5 7 12-22 11
17 Метц 14 3 2 9 14-31 11
18 Осер 14 2 3 9 8-20 9

