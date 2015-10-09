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Франция
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ПСЖ решил вернуть игрока сборной Франции: он ушёл из клуба 10 лет назад

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ПСЖ решил вернуть игрока сборной Франции: он ушёл из клуба 10 лет назад ©Depositphotos/mrogowski_photography

"Пари Сен-Жермен" рассматривает возможность возвращения в команду защитника "Астон Виллы" и сборной Франции Люка Диня, передают Vesti.kz.

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"Пари Сен-Жермен" рассматривает возможность возвращения в команду защитника "Астон Виллы" и сборной Франции Люка Диня, передают Vesti.kz.

Всё решится в ближайшее время

По данным журналист Джона Таунли, в контракте 32-летнего футболиста с английским клубом прописана сумма отступных, которая составляет менее 12 миллионов евро. Именно этот пункт и изучает руководство парижан, хотя окончательное решение по трансферу пока не принято.

Выступал за ПСЖ до перехода в "Барселону"

Для Диня возможное возвращение в Париж не станет новым этапом с нуля. Защитник уже защищал цвета ПСЖ с 2013 по 2016 год, после чего был продан в каталонскую "Барселону" за 16,5 миллиона евро.

За свою карьеру француз также выступал за "Лилль", "Рому" и "Эвертон", а с 2022 года является игроком "Астон Виллы".

Опытный игрок сборной Франции

Действующее соглашение Диня с бирмингемским клубом рассчитано до лета 2028 года, а портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро.

На чемпионате мира-2026 защитник принял участие в четырёх матчах в составе сборной Франции, и во всех случаях выходил на поле с первых минут, оставаясь одним из основных игроков национальной команды.

Нападающий "Барселоны" согласился перейти в ПСЖ

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