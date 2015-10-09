ПСЖ решил бесплатно подписать звезду "Реала" за 140 миллионов

Сразу несколько европейских грандов проявляют интерес к вингеру мадридского "Реала" и сборной Бразилии Винисиусу Жуниору, передают Vesti.kz.

Два топ-клуба готовы побороться за Винисиуса

По информации El Nacional, за ситуацией вокруг 25-летнего футболиста внимательно следят английский "Манчестер Юнайтед" и французский "Пари Сен-Жермен".

Сообщается, что манкунианцы готовы предпринять попытку приобрести одного из лидеров "Реала" уже в ближайшее трансферное окно. Предполагаемая сумма предложения может составить около 120 миллионов евро.

Парижский клуб, в свою очередь, рассматривает иной сценарий. Руководство ПСЖ рассчитывает убедить Винисиуса не продлевать соглашение с мадридцами и дождаться окончания действующего контракта, чтобы летом 2027 года подписать его в статусе свободного агента.

В "Реале" растет беспокойство

По данным источника, в руководстве "сливочных" обеспокоены растущим интересом к своему лидеру. Хотя стороны находятся на продвинутой стадии переговоров о новом соглашении, официально контракт до сих пор не подписан.

Именно эта неопределенность позволяет потенциальным претендентам рассчитывать на возможность заполучить одного из лучших футболистов мира.

Впечатляющий сезон бразильца

Винисиус, несмотря на отсутствие командных трофеев, провёл очередной яркий сезон в составе "Реала". Во всех турнирах он сыграл 53 матча, забил 22 мяча и отдал 14 результативных передач, вновь став одним из ключевых игроков мадридской команды.

Кроме того, бразилец привлек к себе дополнительное внимание благодаря успешным выступлениям на чемпионате мира-2026, после которых интерес со стороны европейских топ-клубов заметно усилился.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Винисиуса составляет 140 миллионов евро.

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