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ЧМ-2026
Сегодня 19:35
 

Суперкомпьютер вычислил победителя ЧМ-2026 перед стартом плей-офф

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Суперкомпьютер вычислил победителя ЧМ-2026 перед стартом плей-офф ©Depositphotos/mdisk2514@gmail.com

Аналитический портал Opta обновил прогноз на исход чемпионата мира-2026 по футболу после завершения группового этапа, передают Vesti.kz.

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Аналитический портал Opta обновил прогноз на исход чемпионата мира-2026 по футболу после завершения группового этапа, передают Vesti.kz.

Франция — главный фаворит

Накануне старта плей-офф главным фаворитом турнира суперкомпьютер считает сборную Франции.

По оценке Opta, именно французская команда имеет самые высокие шансы завоевать титул чемпиона мира. Вероятность ее победы составляет 18,66 процента.

На втором месте расположилась действующий чемпион мира — сборная Аргентины, чьи шансы оцениваются в 16,26 процента. Замыкает тройку фаворитов Испания с показателем 13,47 процента.

В первую десятку претендентов на трофей также вошли:

  1. Франция — 18,66 процента;
  2. Аргентина — 16,26 процента;
  3. Испания — 13,47 процента;
  4. Англия — 9,68 процента;
  5. Бразилия — 6,47 процента;
  6. Нидерланды — 5,11 процента;
  7. Португалия — 4,74 процента;
  8. Германия — 4,36 процента;
  9. Колумбия — 3,19 процента;
  10. Норвегия — 2,95 процента.

Плей-офф стартует уже этой ночью

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир, стартовавший 11 июня, завершится 19 июля.

Стадия плей-офф начнется в ночь с 28 на 29 июня. Первый матч на выбывание проведут сборные ЮАР и Канады, после чего борьбу за главный трофей продолжат остальные команды, сумевшие преодолеть групповой этап.

Напомним, действующим чемпионом мира остается сборная Аргентины, которая завоевала титул на турнире 2022 года в Катаре.

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Чемпионат мира 2026   •   США, Хьюстон   •   1/16 финала, мужчины
29 июня 22:00   •   не начат
Бразилия
Бразилия
- : -
Япония
Япония
Кто победит в основное время?
Бразилия
Ничья
Япония
Проголосовало 8 человек

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