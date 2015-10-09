"Барселона" завершила трансфер 18-летнего таланта: детали сделки

Каталонская "Барселона" договорилась о переходе 18-летнего эквадорского защитника Хосуэ Кайседо. С"ине-гранатовые" завершили оформление сделки с "ЛДУ Кито", передают Vesti.kz со ссылкой на Marca.

Аренда с правом выкупа

По информации источника, стороны достигли устной договоренности еще на прошлой неделе, а теперь официально оформили все необходимые документы.

Кайседо присоединится к резервной команде "сине-гранатовых" на правах годичной аренды. По окончании сезона "Барселона" сможет выкупить футболиста за 2,5 миллиона евро.

При этом в соглашении предусмотрен особый пункт: если защитник проведет четыре матча за основную команду Ханс-Дитера Флика, опция выкупа автоматически станет обязательной.

Также эквадорский клуб сохранит за собой 20 процентов от суммы возможной будущей продажи игрока.

Игрока заметили на Кубке Либертадорес

По данным Marca, скауты "Барселоны" обратили внимание на Кайседо после его успешных выступлений на молодежном Кубке Либертадорес (U-20), где левый защитник проявил себя с лучшей стороны.

Именно после этого каталонский клуб активизировал работу по его подписанию.

Статистика сезона

В минувшем сезоне Хосуэ Кайседо провел 10 матчей во всех турнирах за "ЛДУ Кито" и записал на свой счет одну результативную передачу.

Теперь молодой эквадорец получит шанс проявить себя в системе "Барселоны" и побороться за место в первой команде.

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