Сборная Испании объявила о потере двух вингеров перед плей-офф ЧМ-2026

Сборная Испании по футболу получила результаты медицинского обследования вингеров Йереми Пино и Нико Уильямса, которые получили повреждения в заключительном матче группового этапа чемпионата мира-2026 против Уругвая (1:0). Об этом сообщила Королевская испанская футбольная федерация, передают Vesti.kz.

Стал известен диагноз Пино

Наибольшие опасения вызывало состояние Йереми Пино, однако обследование исключило перелом ключицы.

Вместо этого у испанского вингера диагностировано повреждение связок плечевого сустава. Травма оценивается как средней степени тяжести.

Что случилось с Нико Уильямсом

Нико Уильямс также не избежал повреждения в игре с уругвайцами. После жесткого столкновения с соперником у футболиста выявили травму приводящей мышцы правого бедра.

Как и в случае с Пино, медицинский штаб сборной классифицировал повреждение как средней степени тяжести.

Решение примут позже

В Федерации футбола Испании сообщили, что оба игрока останутся в расположении национальной команды. Их участие в матчах плей-офф будет зависеть от темпов восстановления и реакции на лечение.

Испания вышла в плей-офф с первого места

По итогам группового этапа мундиаля сборная Испании набрала семь очков и заняла первое место в своей группе, обеспечив себе путевку в плей-офф.

Следующий матч команда проведет в ночь со 2 на 3 июля, когда встретится со сборной Австрии в рамках 1/16 финала чемпионата мира-2026.

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