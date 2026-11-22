Стала известна возможная стоимость трансфера французского нападающего английского "Борнмута" Эли Жуниора Крупи, которым интересуется "Пари Сен-Жермен", передают Vesti.kz.

Крупи может заменить Хвичу и Дуэ

По информации TEAMtalk, английский клуб рассчитывает получить за 20-летнего футболиста около 95 миллионов евро.

Как сообщалось ранее, парижане рассматривают кандидатуру французского форварда в качестве одного из вариантов усиления атаки перед зимним трансферным окном. Необходимость в новых игроках обострилась после серьёзных повреждений французского нападающего Дезире Дуэ и вингера сборной Грузии Хвичи Кварацхелии.

За Крупи придётся заплатить 95 миллионов евро

Эли Жуниор Крупи Фото: Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

По данным источника, ПСЖ может выйти на рынок уже в январе, а приобретение атакующего футболиста становится для клуба практически неизбежным. Однако потенциальному покупателю придётся учитывать высокие финансовые требования "Борнмута": английская команда оценивает своего нападающего в 95 миллионов евро.

Помимо парижан, интерес к Крупи проявляют лондонские "Арсенал" и "Тоттенхэм". Таким образом, за молодого форварда может развернуться борьба сразу нескольких представителей английской Премьер-лиги и французского гранда.

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