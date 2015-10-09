"Пари Сен-Жермен" может подписать нового нападающего зимой после травмы Дезире Дуэ, передают Vesti.kz.

Француз получил травму правого колена в матче 11-го тура Лиги 1 с "Ниццей" (3:2) и покинул поле на носилках в конце первого тайма. Первые сообщения указывают на возможное повреждение крестообразных связок. ПСЖ ожидает результатов медицинского обследования.

ПСЖ столкнулся с потерями в атаке

Ранее разрыв передней крестообразной связки правого колена получил Хвича Кварацхелия. Грузин травмировался 20 октября в матче Лиги чемпионов с "Барселоной" и выбыл на долгий срок.

Клуб ищет усиление

По данным источника, изначально ПСЖ не планировал искать замену Кварацхелии, однако травма Дуэ может изменить планы. Среди возможных кандидатов на усиление атаки упоминается Эли Жуниор Крупи из "Борнмута". Подтвержденных переговоров или сделки пока нет.

Дуэ провёл 15 матчей в нынешнем сезоне, забив шесть голов и сделав четыре результативные передачи.

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