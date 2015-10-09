Французский "Пари Сен-Жермен" проявляет интерес к левому защитнику "Барселоны" Алехандро Бальде и рассматривает возможность приобретения испанца в зимнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

Луис Энрике заинтересован в трансфере Бальде

По информации источника, главный тренер парижан Луис Энрике хочет усилить оборону команды и включил 23-летнего игрока в список потенциальных новичков. При этом в "Барселоне" не исключают расставания с футболистом уже в январе, поскольку наставник каталонцев Ханс-Дитер Флик, как сообщается, больше не рассчитывает на него.

Конкуренцию ПСЖ может составить другой представитель французской Лиги 1 — "Монако". Кроме того, за ситуацией вокруг защитника следят клубы английской Премьер-лиги и итальянской Серии А.

За какую сумму Бальде может покинуть "Барселону"

Алехандро Бальде Фото: Depositphotos/mrogowski_photography

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Алехандро Бальде составляет 40 миллионов евро. Контракт испанца с каталонским клубом рассчитан до 2028 года.

В текущем сезоне воспитанник "сине-гранатовых" принял участие в пяти матчах, отыграв суммарно всего 124 минуты.

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