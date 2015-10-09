Бразильский "Сантос" начал неофициальные контакты с мадридским "Реалом" по поводу возможной аренды вингера Родриго Гоэса на первую половину 2027 года, передают Vesti.kz.

"Сантос" хочет вернуть Родриго

По информации ESPN, руководство "Сантоса" мечтает вернуть 25-летнего воспитанника своей академии на родину. Однако вероятность сделки оценивается как крайне низкая: "Реал" не рассматривает ни аренду, ни продажу бразильского нападающего.

Главный тренер мадридцев Жозе Моуринью считает Родриго важной частью команды и рассчитывает предоставить ему время для восстановления после серьёзной травмы колена.

Родриго Гоэс Фото: Depositphotos/mrogowski_photography

Родриго восстанавливается после тяжёлой травмы

В настоящее время футболист проходит реабилитацию в тренировочном центре "Сантоса" с полного согласия "Реала". У нападающего диагностированы разрыв передней крестообразной связки и повреждение мениска. После завершения восстановления он должен вернуться в Испанию.

Родриго получил травму ещё в прошлом сезоне и пока не провёл ни одного матча в нынешней кампании. За мадридский клуб бразилец выступает с 2019 года, когда перешёл из "Сантоса" за 45 миллионов евро.

Тем временем, по данным источника, после президентских выборов "Сантос" планирует продлить контракты с бывшими звёздами сборной Бразилии Неймаром и Фелиппе Коутиньо.

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