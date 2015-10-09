"Барселона" не собирается расставаться с египетским нападающим Хамзой Абделькаримом в январское трансферное окно. Каталонский клуб рассчитывает продолжить работу с 18-летним футболистом и помочь ему адаптироваться к требованиям первой команды, передают Vesti.kz.

Как сообщает El Nacional, руководство "сине-гранатовых" не рассматривает вариант с арендой форварда в зимнее трансферное окно, несмотря на интерес со стороны других клубов.

Тренерский штаб Ханса-Дитера Флика намерен сохранить игрока в своей системе, чтобы тот мог тренироваться вместе с основным составом и при необходимости получать игровую практику в молодёжных командах.

Отмечается, что Флик лично заблокировал уход Абделькарима. Немецкий тренер рассчитывает на молодого игрока на тот случай, если кто-то из других "Барселоны" выпадет из состава, и тогда свой шанс получит египтянин.

Пока Абделькариму сложно рассчитывать на регулярные минуты в первой команде "Барселоны". В нынешнем сезоне он провёл два матча в Ла Лиге, суммарно отыграв всего 12 минут.

При этом египтянин, которого называют наследником Мохамеда Салаха в сборной Египта, впечатлил тренерский штаб "сине-гранатовых" во время летней подготовки. Абделькарим забил четыре мяча в пяти предсезонных встречах и стал лучшим бомбардиром команды на этом этапе.

Напомним, в сентябре "Барселона" объявила о продлении контракта с Абделькаримом.

Соглашение с 18‑летним форвардом рассчитано до 2030 года. По информации инсайдера Фабрицио Романо , сумма отступных в контракте футболиста выросла с 15 млн до 150 миллионов евро.

"Барселона" выкупила нападающего у "Аль-Ахли" летом 2026 года, воспользовавшись опцией в размере 1,5 миллиона евро.

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