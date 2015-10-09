Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти объявил официальный состав на товарищеский матч против национальной команды Сингапура, передают Vesti.kz.
Состав Бразилии на матч с Сингапуром
Как и обещал итальянский специалист накануне, с первых минут атаку пятикратных чемпионов мира возглавят нападающие мадридского "Реала" Винисиус Жуниор и Эндрик Фелипе. Полностью "основа" бразильцев выглядит следующим образом:
- Лукас Перри (в)
- Дуглас Сантос
- Джонатан Жезус
- Габриэль Магальяйнс
- Вандерсон
- Жоао Гомес
- Бруну Гимарайнш (к)
- Райан
- Эстевао
- Эндрик
- Винисиус
Brasil escalado para o amistoso com Singapura! 🇧🇷💛 https://t.co/e8ufAVjCbG— brasil (@CBF_Futebol) November 17, 2026
Где и когда пройдёт матч
Встреча между командами Сингапура и Бразилии состоится 17 ноября на Национальном стадионе в Калланге (Сингапур) и начнётся в 15:00 по казахстанскому времени.
В последнем матче 14 ноября команда Анчелотти в товарищеском матче уступила Японии со счётом 2:3.
Ранее Винисиус вынес вердикт Анчелотти в сборной Бразилии.
Моуринью решил продолжить работу вместе с Анчелотти
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