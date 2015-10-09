Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти объявил официальный состав на товарищеский матч против национальной команды Сингапура, передают Vesti.kz.

Состав Бразилии на матч с Сингапуром

Как и обещал итальянский специалист накануне, с первых минут атаку пятикратных чемпионов мира возглавят нападающие мадридского "Реала" Винисиус Жуниор и Эндрик Фелипе. Полностью "основа" бразильцев выглядит следующим образом:

Лукас Перри (в)

Дуглас Сантос

Джонатан Жезус

Габриэль Магальяйнс

Вандерсон

Жоао Гомес

Бруну Гимарайнш (к)

Райан

Эстевао

Эндрик

Винисиус

Brasil escalado para o amistoso com Singapura! 🇧🇷💛 https://t.co/e8ufAVjCbG — brasil (@CBF_Futebol) November 17, 2026

Где и когда пройдёт матч

Встреча между командами Сингапура и Бразилии состоится 17 ноября на Национальном стадионе в Калланге (Сингапур) и начнётся в 15:00 по казахстанскому времени.

В последнем матче 14 ноября команда Анчелотти в товарищеском матче уступила Японии со счётом 2:3.

Ранее Винисиус вынес вердикт Анчелотти в сборной Бразилии.

Моуринью решил продолжить работу вместе с Анчелотти

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