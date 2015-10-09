Винисиус вынес вердикт Анчелотти в сборной Бразилии

Нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор поделился мнением о работе Карло Анчелотти на посту главного тренера сборной Бразилии и выразил уверенность в итальянском специалисте, передают Vesti.kz.

Винисиус поддержал Анчелотти

Бразильский футболист отметил, что у него сложились особые отношения с Анчелотти ещё во время совместной работы в мадридском клубе. По словам Винисиуса, тренер всегда поддерживал его и помогал прогрессировать.

"Я всегда испытывал к нему огромную симпатию. Он помог мне в "Реале". Всегда защищал меня и помогал мне развиваться. Когда я узнал, что он возглавит сборную Бразилии, то очень обрадовался. Не сомневаюсь, что он определится со схемой и составом, чтобы мы могли играть в настоящем бразильском стиле", — цитирует слова Винисиуса Madrid Xtra.

Анчелотти руководил "Реалом" с 2021 по 2025 год, а в мае 2025-го возглавил национальную команду Бразилии.

Винисиус оформил дубль в матче с Японией

14 ноября сборная Бразилии уступила Японии в товарищеской встрече со счётом 2:3. Оба мяча южноамериканцев забил Винисиус.

Следующий матч команда Анчелотти проведёт 17 ноября на выезде против сборной Сингапура.

Винисиус нашёл новый клуб на следующий сезон

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!