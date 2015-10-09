Кейн обратился к Англии после громкой победы над Испанией

Капитан сборной Англии Харри Кейн эмоционально отреагировал на победу над Испанией в заключительном матче группового этапа Лиги наций, сообщают Vesti.kz.

Подопечные Томаса Тухеля одолели соперников со счётом 3:2, а форвард после финального свистка обратился к болельщикам и партнёрам по команде.

"Вот это способ закрыть групповой этап! Невероятное выступление, мы наглядно показали обе стороны нашей игры! Это был год, полный позитивных моментов, и теперь мы переносим эту важную победу на следующий год. Английские болельщики на трибунах стадиона сегодня были просто великолепны, огромное вам спасибо! Горжусь этой командой!" - сказал Кейн в социальных сетях.

Кейн вошёл в историю сборной Англии после гола в ворота Испании

Добавим, что англичане обошли испанцев по дополнительным показателям и стали победителями группы. Команда Тухеля вышла в четвертьфинал турнира с первого места, а подопечные Луиса де ла Фуэнте - со второго.

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