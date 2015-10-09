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Кейн вошёл в историю сборной Англии после гола в ворота Испании

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Кейн вошёл в историю сборной Англии после гола в ворота Испании Харри Кейн. Фото: Depositphotos/[email protected] ©

Нападающий сборной Англии Харри Кейн стал лишь вторым игроком в истории национальной команды, которому удалось забить в семи выездных матчах подряд, передают Vesti.kz со ссылкой на Opta.

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Нападающий сборной Англии Харри Кейн стал лишь вторым игроком в истории национальной команды, которому удалось забить в семи выездных матчах подряд, передают Vesti.kz со ссылкой на Opta.

Исторический гол форвард мюнхенской "Баварии" оформил в гостевой встрече Лиги наций УЕФА против Испании, которая прошла в Мадриде и завершилась победой англичан со счётом 3:2. Кейн реализовал пенальти на 45-й минуте и помог своей команде одержать десятую выездную победу кряду во всех турнирах.

До этого единственным футболистом сборной Англии с подобной результативной серией на выезде оставался легендарный Том Финни - он отличался в семи гостевых играх подряд в период с сентября 1946 по май 1948 года.

Добавим, что англичане обошли испанцев по дополнительным показателям и стали победителями группы. Команда Томаса Тухеля вышла в четвертьфинал турнира с первого места, а подопечные Луиса де ла Фуэнте - со второго.

Группа 3 Лиги А после шести матчей:

1. Англия - 15 очков;
2. Испания - 15;
3. Хорватия - 6;
4. Чехия - 0.

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