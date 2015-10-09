Англия сенсационно обыграла Испанию и прервала её рекордную серию

Сборная Испании по футболу потерпела неожиданное поражение на своём поле от Англии в шестом туре группового этапа Лиги наций, передают Vesti.kz.

Встреча в Мадриде завершилась со счётом 2:3. У гостей отличились Харри Кейн (45-я минута, с пенальти), Эзри Конса (53-я) и Бен Уайт (57-я). У хозяев голы забили Микель Оярсабаль (65-я, с пенальти) и Нико Уильямс (75-я). При этом на 63-й минуте в составе англичан был удалён Эллиот Андерсон.

Таким образом, рекордная серия сборной Испании из 43 матчей без поражений прервалась.

Кроме того, англичане, набрав 15 очков, обошли испанцев по дополнительным показателям и стали победителями группы. Англия вышла в четвертьфинал с первого места, а Испания - со второго.

Хорватия расположилась на третьей строчке и сыграет в стыковых матчах за сохранение прописки в Лиге А. Чехия заняла четвёртое место и вылетела в Лигу В.

Группа 3 Лиги А после шести матчей:

1. Англия - 15 очков;

2. Испания - 15;

3. Хорватия - 6;

4. Чехия - 0.

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