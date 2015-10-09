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Рафинья отказался возвращаться в "Барселону": Анчелотти объяснил решение

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Рафинья отказался возвращаться в "Барселону": Анчелотти объяснил решение ©x.com/CBF_Futebol

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти рассказал, почему Рафинья не вернулся в расположение "Барселоны" после удаления в товарищеском матче с Японией (2:3), сообщают Vesti.kz.

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Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти рассказал, почему Рафинья не вернулся в расположение "Барселоны" после удаления в товарищеском матче с Японией (2:3), сообщают Vesti.kz.

Несмотря на дисквалификацию, вингер решил остаться с национальной командой и поддержать партнеров по сборной.

По словам итальянского специалиста, такое решение говорит об отношении футболиста к национальной команде и атмосфере внутри коллектива.

"Рафинья продемонстрировал большую привязанность к сборной. Несмотря на удаление, он захотел остаться с командой. Это важный показатель того, что в коллективе, особенно среди лидеров, царит здоровая конкуренция", - заявил Анчелотти журналистам.

Таким образом, Рафинья не поможет Бразилии в предстоящей встрече с Сингапуром, которая состоится 17 ноября. Вингер пропустит игру из-за красной карточки, полученной в матче против Японии.

Рафинья возмутился решением сборной Бразилии после удаления

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