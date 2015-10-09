Япония сотворила сенсацию с Бразилией: два гола Винисиуса не спасли фаворита

Сборная Японии одержала волевую победу над Бразилией в товарищеском матче, завершившемся со счетом 3:2, сообщают Vesti.kz. Игра прошла в Сингапуре.

Японцы мощно провели стартовый отрезок встречи и сумели дважды поразить ворота соперника. На 15-й минуте Такэфуса Кубо открыл счет, а уже спустя четыре минуты Кэито Накамура удвоил преимущество японцев - 2:0.

Бразильцы оказались в непростой ситуации, однако еще до перерыва сумели вернуть интригу. На 33-й минуте Винисиус Жуниор отыграл один мяч и сократил отставание своей команды.

Во втором тайме борьба продолжилась, а на 75-й минуте Винисиус вновь огорчил японцев, оформив дубль и восстановив равновесие.

На 90+2-й минуте бразильцы остались в меньшинстве: Рафинья получил красную карточку и досрочно покинул поле. А уже в компенсированное время сборная Японии воспользовалась численным преимуществом и забила победный мяч, вырвав сенсационную победу со счетом 3:2.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!