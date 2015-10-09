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Де Брюйне отказался от возвращения в АПЛ? Названы два варианта продолжения карьеры

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Де Брюйне отказался от возвращения в АПЛ? Названы два варианта продолжения карьеры ©Depositphotos.com/canno73

Бельгийский футболист Кевин Де Брюйне может продолжить карьеру за пределами Европы, сообщают Vesti.kz

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Бельгийский футболист Кевин Де Брюйне может продолжить карьеру за пределами Европы, сообщают Vesti.kz

Полузащитник "Наполи" с большей вероятностью переберётся в МЛС или чемпионат Саудовской Аравии, чем вернётся в английскую Премьер-лигу. Об этом сообщает Football Insider.

Одним из главных препятствий для английских клубов остаются высокие финансовые требования бельгийца. При этом сам футболист ранее не исключал переезда в Саудовскую Аравию, отмечая привлекательность местных предложений с точки зрения заработка.

В нынешнем сезоне Де Брюйне удалось восстановить форму после проблем со здоровьем. На его счету четыре гола и две результативные передачи в 15 матчах.

Контракт 34-летнего хавбека с "Наполи" рассчитан до лета 2027 года. Если итальянский клуб не воспользуется опцией продления соглашения, уже с января 2027-го бельгиец сможет вести переговоры с зарубежными командами о предварительном контракте.

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Де Брюйне присоединился к итальянской команде в 2025 году. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 15 матчей, забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.

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