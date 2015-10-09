ПСЖ начал переговоры с лучшим тренером мира

Французский "Пари Сен-Жермен" намерен продлить контракт с главным тренером команды Луисом Энрике, сообщают Vesti.kz.

По информации Le Parisien, стороны начали переговоры по поводу заключения нового договора. Руководство парижан считает эту задачу приоритетной, а испанца – лучшим тренером мира.

Отмечается, что самому Энрике нравится работать в ПСЖ и его взаимоотношения с руководством клуба. Текущий контракт испанского специалиста рассчитан до лета следующего года. Чемпионы Франции хотят продлить договор на как можно больший срок.

Луис Энрике тренирует ПСЖ с 2023 года. Под его руководством парижане три раза выиграли Суперкубок Франции, по два раза Лигу 1 и Кубок Франции, а также по одному разу Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

