Перес вмешался лично: что президент "Реала" сказал Беллингему и звёздам команды

На фоне январской смены главного тренера президент "Реала" Флорентино Перес провёл серию личных бесед с игроками команды, сообщают Vesti.kz.

По информации Goal со ссылкой на Cadena SER, глава мадридского клуба встретился с Джудом Беллингемом и попросил англичанина пересмотреть своё отношение к работе. Перес призвал полузащитника взять на себя лидерскую роль и демонстрировать бойцовский характер в непростой для команды период.

Также президент "сливочных" пообщался с Ардой Гюлером, Франко Мастантуоно, Федерико Вальверде и Эдуардо Камавинга.

После разговоров Вальверде и Камавинга без возражений начали выходить на флангах обороны, когда этого требуют интересы команды. Перес подчеркнул, что личные предпочтения должны отходить на второй план ради общего результата.

В настоящее время "Реал" занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги.

