Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Испания
Сегодня 21:49
 

Перес вмешался лично: что президент "Реала" сказал Беллингему и звёздам команды

  Комментарии

Поделиться
Перес вмешался лично: что президент "Реала" сказал Беллингему и звёздам команды ©x.com/realmadrid

На фоне январской смены главного тренера президент "Реала" Флорентино Перес провёл серию личных бесед с игроками команды, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

На фоне январской смены главного тренера президент "Реала" Флорентино Перес провёл серию личных бесед с игроками команды, сообщают Vesti.kz.

По информации Goal со ссылкой на Cadena SER, глава мадридского клуба встретился с Джудом Беллингемом и попросил англичанина пересмотреть своё отношение к работе. Перес призвал полузащитника взять на себя лидерскую роль и демонстрировать бойцовский характер в непростой для команды период.

Также президент "сливочных" пообщался с Ардой Гюлером, Франко Мастантуоно, Федерико Вальверде и Эдуардо Камавинга.

После разговоров Вальверде и Камавинга без возражений начали выходить на флангах обороны, когда этого требуют интересы команды. Перес подчеркнул, что личные предпочтения должны отходить на второй план ради общего результата.

В настоящее время "Реал" занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Лига чемпионов 2025/26   •   Португалия, Лиссабон   •   Общий этап, мужчины
29 января 01:00   •   не начат
Бенфика
Бенфика
(Лиссабон)
- : -
Реал М
Реал М
(Мадрид)
Кто победит в основное время?
Бенфика
Ничья
Реал М
Проголосовало 297 человек

Реклама

Живи спортом!