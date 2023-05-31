Неймар получил предложение на 400 миллионов евро

Нападающий "Пари Сен-Жермена" Неймар определился, где он хочет продолжить карьеру, сообщают Vesti.kz. Бразилец не хочет играть в чемпионате Саудовской Аравии, несмотря на крупное предложение.
По информации Footmercato, ближневосточный клуб сделал форварду предложение на сумму 400 миллионов евро, но игрок ответил отказом.
Неймара интересуют только два клуба: его нынешний и "Манчестер Юнайтед". В случае с манкунианцами, о переговорах с которыми сообщалось ранее, возможность заключения сделки будет зависеть от того, приобретут ли английский клуб инвесторы из Катара.
При этом ПСЖ готов продать Неймара, чтобы снизить расходы на зарплаты. Также в клубе не очень довольны его поведением.
Неймар выступает за ПСЖ с 2017 года. Его контракт с парижанами рассчитан до 2025 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 18 голов и 17 результативных передач.