Неймар получил предложение на 400 миллионов евро

Нападающий "Пари Сен-Жермена" Неймар определился, где он хочет продолжить карьеру, сообщают Vesti.kz. Бразилец не хочет играть в чемпионате Саудовской Аравии, несмотря на крупное предложение.

По информации Footmercato, ближневосточный клуб сделал форварду предложение на сумму 400 миллионов евро, но игрок ответил отказом.

Неймара интересуют только два клуба: его нынешний и "Манчестер Юнайтед". В случае с манкунианцами, о переговорах с которыми сообщалось ранее, возможность заключения сделки будет зависеть от того, приобретут ли английский клуб инвесторы из Катара.

Неймар нашел себе новый клуб

При этом ПСЖ готов продать Неймара, чтобы снизить расходы на зарплаты. Также в клубе не очень довольны его поведением.

Неймар выступает за ПСЖ с 2017 года. Его контракт с парижанами рассчитан до 2025 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 18 голов и 17 результативных передач.