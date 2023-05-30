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Новости спорта Футбол Франция
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Неймар разозлил ПСЖ

Неймар разозлил ПСЖ
©ПСЖ

Руководство "Пари Сен-Жермена" недовольно поведение нападающего команды Неймара, сообщают Vesti.kz. Бразилец пропустил чемпионский матч парижан.

По информации Goal, Неймар решил не ехать с командой на матч Лиги 1 со "Страсбургом" (1:1), в котором ПСЖ оформил чемпионство, а вместо этого посетил показательное мероприятие "Формулы-1" в Монако.

Боссы парижской команды негативно отреагировали на такой поступок бразильца и сочли его "провокацией".

Кроме того, Неймара заметили на покерном турнире в Монте-Карло во время чемпионского матча ПСЖ в лиге 1.

Неймар нашел себе новый клуб

Ранее сообщалось, что нападающий с большой долей вероятности покинет ПСЖ в летнее трансферное окно. Его контракт с парижанами рассчитан до 2025 года. 

Неймар выступает за ПСЖ с августа 2017 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 18 голов и сделал 17 результативных передач в 29 матчах за команду во всех турнирах. В данный момент он восстанавливается после травмы голеностопа.

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Метки:
ПСЖ Неймар

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