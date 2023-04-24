Неймар нашел себе новый клуб

Нападающий "Пари Сен-Жермена" Неймар может покинуть парижский клуб в летнее трансферное окно, сообщают Vesti.kz. Бразилец уже подыскал себе новую команду.

По информации The Mirror, Неймар может продолжить карьеру в "Челси". Владелец лондонского клуба Тодд Боэли в начале 2023 года провел встречу с президентом ПСЖ Нассером аль-Хелаифи, на которой обсуждалась возможность трансфера бразильца.

Препятствием для осуществления перехода форварда в "Челси" может стать его травматичность. Также Неймаром интересуется еще один клуб чемпионата Англии, название которого не раскрывается.

Неймар принял решение о завершении карьеры

Неймар выступает за ПСЖ с 2017 года. Контракт бразильца с парижским клубом рассчитан до 2025 года.

Сейчас форвард восстанавливается после операции на лодыжке. В нынешнем сезоне Неймар принял участие в 29 матчах за ПСЖ, в которых забил 18 мячей и отдал 17 результативных передач.

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"