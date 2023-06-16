Мбаппе ответил, влияет ли на его будущее президент Франции

Новости спорта Футбол Франция
Сегодня 11:02
©ПСЖ

Нападающий "Пари Сен-Жермена" Килиан Мбаппе ответил на вопрос, влияет ли на его карьеру президент Франции Эммануэль Макрон, сообщают Vesti.kz.

Ранее сообщалось, что Макрон пообещал, что попробует настоять на том, чтобы Мбаппе остался в парижском клубе.

"Какое влияние имеет президент? На мою карьеру сегодня, в 2023 году, никакого. Он хочет, чтобы я остался в Париже, моя цель - остаться, мы на одной волне", - приводит слова Мбаппе RMC Sport.

ПСЖ связался с покупателем Мбаппе и установил цену

Ранее появилась информация, что Мбаппе готов покинуть ПСЖ в летнее трансферное окно. Форвард отказался от опции продления соглашения на еще один сезон и может стать свободным агентом.

В услугах француза заинтересованы мадридский "Реал" и ряд клубов АПЛ. Контрактное соглашение игрока с парижанами истекает в июне 2024 года.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Мбаппе Килиан ПСЖ

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 11:02
Франция
Мбаппе ответил, влияет ли на его будущее президент Франции
Сегодня , 10:05
Франция
В ПСЖ прокомментировали будущее Мбаппе
Сегодня , 00:13
Франция
Мбаппе опроверг новости об уходе из ПСЖ
Вчера , 13:23
Франция
Президент Франции решил повлиять на будущее Мбаппе
Вчера , 09:09
Франция
В ПСЖ нашли замену Мбаппе
Вчера , 07:59
Франция
ПСЖ близок к расторжению контракта с тренером: у него уже есть предложение от нового клуба
14 июня, 19:59
Франция
"Раз в 50 лет". Мбаппе высказался о феномене Месси и Роналду
14 июня, 18:54
Франция
"Просто подтвердил". Мбаппе сделал заявление о контракте с ПСЖ и переходе в "Реал"
14 июня, 12:48
Франция
Мбаппе выбрал новый клуб
14 июня, 12:02
Франция
Стала известна реакция Мбаппе на уход Месси из ПСЖ
© 2008 - 2023 ТОО «EML»