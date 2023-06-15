Президент Франции решил повлиять на будущее Мбаппе

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что попробует сохранить Килиана Мбаппе для "Пари Сен-Жермена", сообщают Vesti.kz.

Отвечая на вопрос юного болельщика о будущем Мбаппе, Макрон заявил, что изучит дальнейшие планы 24-летнего игрока.

"У меня нет никаких сенсационных новостей, но я постараюсь надавить на него", - ответил президент Франции фанату.

При этом Макрон не взял на себя никаких обязательств и не раскрыл свой метод, но его ответ подтверждает важность Мбаппе для французского футбола и спорта в целом.

Напомним, что год назад Макрону удалость убедить Мбаппе не переходить в "Реал".

Ранее появилась информация, что Мбаппе может покинуть ПСЖ уже этим летом и продолжить карьеру в "Реале". Форвард отказался от опции продления соглашения на еще один сезон и может стать свободным агентом. В связи с этим парижане не хотят его терять бесплатно и рассматривают вариант продажи игрока.

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