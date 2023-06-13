Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Франция
Комментарии

ПСЖ связался с покупателем Мбаппе и установил цену

ПСЖ связался с покупателем Мбаппе и установил цену
©ПСЖ

Французский "Пари Сен-Жермен" начал переговоры о продаже нападающего команды Килиана Мбаппе. В качестве покупателя выступает мадридский "Реал", сообщает "Чемпионат" со ссылкой на твиттер PSG Community.

По информации источника, катарское руководство ПСЖ знало о решении Мбаппе не продлевать контракт с клубом еще на прошлой неделе. Из-за этого парижский клуб не может определиться с кандидатурой нового главного тренера на смену Кристофу Галтье.

В руководстве ПСЖ не хотят терять Мбаппе бесплатно и поэтому уже связались с президентом "Реала" Флорентино Пересом, чтобы продать форварда уже этим летом. Мадридский клуб готов потратиться на трансфер француза. ПСЖ не планирует отпускать Мбаппе дешевле чем за 200 миллионов евро.

В прошедшем сезоне 24-летний Мбаппе стал лучшим бомбардиром ПСЖ в истории клуба и помог клуба выиграть чемпионство. Форвард отыграл 34 матча, забил 29 голов и отдал пять голевых передач.

ПСЖ выставил Мбаппе на продажу - источник

Напомним, Мбаппе был близок к переходу в "Реал" в прошлом году, но принял решение подписать новый контракт с ПСЖ.

Мбаппе перешел в ПСЖ в 2017 году из "Монако" на правах аренды. Позже парижский клуб выкупил трансфер футболиста.

Kака - об уходе из "Кайрата", сборной Казахстана, Игите и феномене Адиева 

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
ПСЖ Мбаппе Килиан Реал Мадрид

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 13:29
Франция
©ПСЖ ПСЖ связался с покупателем Мбаппе и установил цену
Сегодня , 13:13
Франция
©ПСЖ ПСЖ принял решение по Мбаппе после скандального письма
Сегодня , 11:51
Франция
©ПСЖ Стала известна реакция ПСЖ на письмо Мбаппе
Сегодня , 09:55
Франция
©twitter.com/lequipe "Реал" готов купить Мбаппе в летнее трансферное окно
Сегодня , 07:31
Франция
©instagram.com/psg ПСЖ выставил Мбаппе на продажу - источник
Вчера , 18:44
Франция
©globallookpress.com "Cтанет намного популярнее". Неймар предрек расцвет МЛС с приходом Месси
9 июня, 22:07
Франция
©instagram.com/sergioricogonzalez1 Стало известно о тяжелом состоянии вратаря ПСЖ после несчастного случая
9 июня, 15:16
Франция
©Juventus.com Звезды АПЛ, чемпион мира и экс-игроки "Реала". Топ-10 свободных агентов в мировом футболе
9 июня, 12:20
Франция
©ПСЖ Экс-игрок сборной Франции возмутился из-за слов Месси о ПСЖ
9 июня, 08:21
Франция
©twitter.com/WeAreMessi "Не все в порядке с головой". Экс-игрок ПСЖ раскритиковал поведение Месси
8 июня, 21:21
Франция
©instagram.com/neymarjr Неймар предложил себя "Барселоне": известна реакция Хави
8 июня, 20:56
Франция
©instagram.com/zidane Зидан ответил на предложение возглавить ПСЖ
8 июня, 08:43
Франция
©instagram.com/cbf_futebol Неймар может вернуться в "Барселону" после срыва перехода Месси
6 июня, 23:15
Франция
©twitter.com/PSG Известны кандидаты на пост главного тренера ПСЖ
6 июня, 21:17
Франция
©instagram.com/xavi/ Тренер "Барселоны" объяснил, от кого зависит возвращение Месси
6 июня, 14:05
Франция
©ПСЖ Крестник Месси подшутил над ПСЖ
5 июня, 18:20
Франция
©instagram.com/leomessi Вернется в "Барселону"? Стали известны подробности встречи отца Месси с руководством клуба
5 июня, 11:00
Франция
©instagram.com/k.mbappe Мбаппе озвучили условия для перехода в "Реал"
5 июня, 09:17
Франция
©twitter.com/PSG Делегация из Саудовской Аравии прибыла в Париж и хочет закрыть сделку с Месси
4 июня, 20:57
Франция
©instagram.com/donnarumma "Месси освистали?". Вратарь ПСЖ высказался об уходе аргентинца
4 июня, 20:14
Франция
©instagram.com ПСЖ определился с приоритетным кандидатом на пост главного тренера
4 июня, 12:34
Франция
©twitter.com/WeAreMessi Тренер ПСЖ осудил фанатов, освиставших Месси на церемонии награждения
4 июня, 11:29
Франция
©twitter.com/WeAreMessi Стало известно, в чем Лионель Месси признан лучшим в чемпионате Франции
4 июня, 09:59
Франция
©twitter.com/KMbappe Килиан Мбаппе сделал заявление о своем будущем
4 июня, 09:19
Франция
©twitter.com/WeAreMessi Лионель Месси получил предложение из США
3 июня, 23:25
Франция
©instagram.com/leomessi ПСЖ официально объявил об уходе Лионеля Месси
3 июня, 08:00
Франция
©Psg.fr ПСЖ решил судьбу главного тренера
2 июня, 13:32
Франция
©instagram.com/leomessi Хави рассказал, когда Месси определится с новым клубом
1 июня, 21:32
Франция
©instagram.com/leomessi Отец Месси определился с клубом для своего сына
1 июня, 17:55
Франция
©twitter.com/fabrizioromano Тренер ПСЖ сделал заявление о будущем Месси

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus