Мбаппе договорился с ПСЖ. Подробности

Новости спорта Футбол Франция
Сегодня 09:11
©instagram.com/k.mbappe/

Нападающий "Пари Сен-Жермена" Килиан Мбаппе достиг устной договоренности с президентом французского клуба Нассером Аль-Хелаифи, сообщают Vesti.kz со ссылкой на The Times.

По информации источника, футболист пообещал руководству, что не покинет клуб на правах свободного агента. Стороны договорились на два развития событий.

Мбаппе либо продлит действующий договор на один год, либо подпишет новый долгосрочный контракт, включив "пункт о гарантированной продаже". Если не произойдет ни того, ни другого, форвард откажется от почти 100 миллионов евро, положенных ему в качестве бонусов за лояльность и подписание контракта в 2022 году.

Кроме того, Мбаппе сообщил Аль-Хелайфи, что на сто процентов готов работать под руководством нового тренера (Луиса Энрике) и что нацелен на победу в Лиге чемпионов вместе с ПСЖ. Отмечается, что француз доволен трансферной работой клуба.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов продать Мбаппе в летнее трансферное окно. Руководство парижан отпустит футболиста за 250 миллионов евро.

Мбаппе принял окончательное решение по ПСЖ

Напомним, Мбаппе отказался активировать опцию продления контракта с ПСЖ до 2025 года. СМИ сообщали, что он перейдет в "Реал", однако мадридский клуб предложений о трансфере до сих пор не сделал.

После этого ПСЖ исключил форварда из состава на предсезонные сборы. Также Мбаппе был отлучен от основного состава и пропустил первый тур Лиги 1. В итоге трансфер в "Реал" не состоялся и француза вернули в команду, он даже забил гол.

Владелец ПСЖ решил судьбу Мбаппе

24-летний Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года, куда перешел из "Монако" за  180 миллионов евро. В составе парижан форвард провел 260 матчей во всех турнирах, забил 212 голов и отдал 98 результативных передач. Контракт игрока с клубом из Парижа действует до лета 2024 года.

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Метки:
Мбаппе Килиан ПСЖ

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