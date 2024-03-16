Килиана Мбаппе позвали в "Арсенал": он ответил на это

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе ответил на вопрос о переходе в лондонский "Арсенал", сообщают Vesti.kz.

Видео разговора футболиста с юным фанатом появилось в соцсетях.

"Переходи в "Арсенал", - сказал фанат.

Игрок, смеясь, ответил: "Ни за что, ни за что".

На вопрос о том, почему этого не произойдет, Мбаппе сказал: "Там слишком холодно!".

Kylian Mbappe’s reaction when he was asked to join Arsenal 😭pic.twitter.com/aT8DX3HkPZ — Al Nassr Zone (@TheNassrZone) March 16, 2024

Напомним, что контракт ПСЖ с Мбаппе истекает летом 2024 года. Ранее сообщалось, что француз договорился с мадридским "Реалом".