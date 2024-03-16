Мбаппе дал обещание ПСЖ

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе пообещал руководству парижан не объявлять об уходе из клуба до конца 1/4 финала Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

По информации Sport.es 25-летний футболист дал это обещание руководству парижского клуба. В ПСЖ не желают, чтобы внимание команды отвлекало обсуждение новостей о данном игроке в решающем периоде сезона.

Впрочем, в ПСЖ не сомневаются, что Мбаппе уйдет из клуба и станет игроком "Реала".

Напомним контракт Мбаппе с ПСЖ истекает летом 2024 года.

Добавим, что в 1/4 финала Лиги чемпионов парижане сыграют с "Барселоной". Первый матч в Париже пройдет 10 марта, ответная - 16-го в Барселоне.