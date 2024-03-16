Тренер ПСЖ "исключил" свой клуб из числа фаворитов Лиги чемпионов

Тренер ПСЖ Луис Энрике высказал свое мнение о фаворитах текущего сезона Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz. В четвертьфинале его команда сыграет с "Барселоной".

"Фавориты турнира попали в другую сетку. Сейчас тяжело назвать того, кто выиграет Лигу чемпионов", - заявил Энрике RMC Sport.

Стоит отметить, что победитель данной пары встретится в полуфинале с лучшим в противостоянии "Атлетико" и "Боруссией".

В другой сетке выигравший в дуэли "Арсенал" - "Бавария" будет оспаривать путевку в финал с лучшим из пары "Реал" - "Манчестер Сити".

Первые матчи 1/4 финала пройдут 9 и 10 апреля, ответные поединки запланированы на 16 и 17 апреля. Напомним, в прошлом сезоне ПСЖ завершил свое выступление на стадии 1/8 финала, потерпев поражение от "Баварии".