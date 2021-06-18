Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Все про ЕВРО-2020 Все про ОЛИМПИАДУ-2020 Турнир EFC 37 в Алматы
Евро-2020 Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Олимпиада-2020 Конкурсы Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.
Досрочные победы казахстанцев и ветерана ММА. В Алматы прошел турнир лиги Хабиба
51
Фото: Vesti.kz. Ернар Алмабек©️
Вчера 23:28
0

В Алматы прошел турнир по смешанным единоборствам EFC 37, организованный лигой Eagle Fighting Champiomship, которая принадлежит непобежденному чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову.

В главном бою ветеран российских смешанных единоборств Шамиль Завуров, являющийся президентом лиги, досрочно победил представителя Бразилии Рикардо Тирлони.

В рамках турнира также выступили казахстанские бойцы. Так, Жасулан Акимжан нокаутировал соперника за полторы минуты, Дияр Нургожай за 52 секунды забил бразильца, Санжар Адилов также выиграл досрочно, а поражения потерпели Виталий Радионов и Исатай Темиров.

Поделиться в соц. сетях::
Вчера 23:28
0

Фотогалерея

Все фотогалереи
Непобежденный чемпион стал почетным гостем.
51
Непобежденный чемпион стал почетным гостем.
Вчера 23:28
0
Непобежденный чемпион стал почетным гостем.
51
Фото с матча отбора ЧМ-2022 Украина - Казахстан (1:1)
14
Фото с матча отбора ЧМ-2022 Казахстан - Франция (0:2)
25
Фоторепортаж с боя Елеусинова, в котором он завоевал первый титул в профи
4
Исламхан на трибуне, Зайнутдинов в атаке. Фото с матча Казахстан - Албания в Лиге наций
18
Мы рядом
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика