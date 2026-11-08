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"Зенит" объявил решение по Алипу после разгрома 3:0 в РПЛ

Нуралы Алип. Фото: ©ФК "Зенит"

Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак объявил стартовый состав на домашний матч 14-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) против "Ростова", передают Vesti.kz.

Алип поможет "Зениту"?

В заявку "сине-бело-голубых" попал один из лидеров сборной Казахстана защитник Нуралы Алип, однако он начнёт встречу со скамейки запасных. Основная обойма хозяев выглядит следующим образом:

 Москвичёв,Мантуан,Нино,Андраде,Сантос,Карпукас,Барриос,Энрике,Педро,Глушенков,Соболев.Где и когда пройдёт матч?

Встреча 14-го тура РПЛ состоится 8 ноября в Санкт-Петербурге и начнётся в 20:30 по казахстанскому времени.

"Зенит" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков в 13 матчах. Отставание от лидирующего "Динамо" составляет одно очко, при этом у петербуржцев есть игра в запасе. "Ростов" с 18 баллами располагается на седьмой строчке.

В прошлом матче подопечные Семака разгромили самарские "Крылья Советов" со счётом 3:0. В том матче Алип вышел на поле на 74-й минуте и помог команде довести игру до победного конца.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Динамо М 14 10 1 3 23-13 31
2 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
3 Спартак М 14 9 2 3 27-11 29
4 Краснодар 14 7 5 2 25-18 26
5 ЦСКА М 14 7 5 2 23-16 26
6 Крылья Советов 14 4 6 4 19-20 18
7 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
8 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
9 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
10 Оренбург 14 3 8 3 14-14 17
11 Ахмат 14 3 5 6 16-19 14
12 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
13 Акрон Тл 14 2 6 6 17-25 12
14 Родина Мс 14 3 3 8 15-29 12
15 Локомотив М 14 2 5 7 16-21 11
16 Факел 14 1 3 10 9-23 6

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