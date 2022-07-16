"Зенит" без Алипа потерял очки на старте РПЛ

©ФК "Зенит"
Новости спорта Футбол Россия
Сегодня 07:22

"Зенит" в матче первого тура РПЛ сыграл вничью с "Химками", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча на "Арене Химки" завершилась со счетом 1:1. На 18-й минуте "Зенит" усилиями Вендела вышел вперед. Хозяева отыгрались на 85-й минуте благодаря голу Резиуана Мирзова.

Отметим, что казахстанский защитник Нуралы Алип в этом матче остался на скамейке запасных.

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Напомним, что 22-летний Алип выступает в составе "Зенита" на правах аренды, которая рассчитана до конца 2022 года. В первой половине года казахстанец провел за питерцев 12 матчей во всех турнирах. Казахстанец стал чемпионом России и выиграл Суперкубок.

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Метки:
Алип Нуралы Зенит Кайрат ФК Казахстанцы за границей

Футбол Россия
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Сегодня 07:22
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