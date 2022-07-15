Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Олимпиада Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Комментарии

Перегруз КПЛ и минимальный интерес из РПЛ. Почему правило ЕАЭС ничего не дает казахстанскому футболу

Перегруз КПЛ и минимальный интерес из РПЛ. Почему правило ЕАЭС ничего не дает казахстанскому футболу
©championat.com

Отсутствие статуса легионера для игроков из ЕАЭС в проекции казахстанского футбола пока не оправдывает ожиданий. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему это правило скорее вредит, чем приносит пользу КПЛ и сборной. 

Правило ЕАЭС в первую очередь рассматривалось с казахстанской стороны как шанс для игроков привлечь внимание клубов РПЛ. Приказ о том, что спортсмены из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не будут считаться легионерами во всероссийских соревнованиях на территории России, вступил в силу 1 июля 2020 года. С тех пор из Казахстана в РПЛ закрепились ровно два игрока - Марат Быстров и Нуралы Алип.

Но и в этих двух случаях есть подозрение, что все могло получиться даже без этого правила. Быстрова привлек Андрей Талалаев, который хорошо знал возможности игрока и уже работал с ним, он давно хотел его подписать. Алип пришел в связи с дружественными отношениями Кайрата Боранбаева с "Зенитом".

Вы скажете, что статус не легионера позволил остаться Нуралы, а вот ранее (до вступления закона в силу) с этим не повезло Исламхану. Но нет, "Зениту" был нужен защитник, тем более молодой и левоногий, а вот игроков плана Баторика (когда он проходил просмотр) в команде Семака было предостаточно. 

Тот же Зайнутдинов появился и заиграл в "Ростове" еще до вступления закона в силу. А значит, многое зависит не от статуса, а от работы и прогресса игрока.

Показательно, что сейчас, когда российский футбол в изоляции, когда им требуется латать дыры после огромного оттока легионеров, к футболистам из Казахстана практически нет интереса (на радаре лишь Эльхан Астанов и Максим Самородов, но и они пока не убедили российские клубы).

То есть даже в такой ситуации они глобально не рассматривают казахстанский рынок. Да, возможно, это проблема в том числе качества наших игроков, но, так или иначе, конкурентоспособных футболистов на уровне РПЛ в Казахстане явно больше двух-трех.  

При этом российские клубы активно следят за чемпионатом Узбекистана и, что любопытно, сейчас в РПЛ узбекских игроков столько же, сколько и казахстанских - трое. А ведь игроки из Узбекистана считаются легионерами в РПЛ. 

В то же время обратная сторона - чемпионат Казахстана заполонили российские игроки. Их уже больше 30 в КПЛ. О качестве, их вкладе и потенциале мы говорили в отдельном материале. То есть чемпионат Казахстана стал как будто бы еще одной категорией в иерархии российских лиг.

То есть получается так, что  многие казахстанцы не получают практику в родном чемпионате из-за правила ЕАЭС и совершенно безалаберной политики многих клубов КПЛ по селекции. И в то же время это правило пока не дает глобального эффекта по росту и привлечению наших игроков в РПЛ. В итоге правило ЕАЭС пока несет больше вреда казахстанскому футболу, чем пользы.  

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 15 9 2 4 22-17 29
2 Астана 15 8 3 4 33-16 27
3 Ордабасы 15 8 2 5 25-15 26
4 Тобол 15 7 4 4 25-19 25
5 Тараз 15 6 5 4 18-13 23
6 Кайрат 15 6 5 4 15-17 23
7 Каспий 15 7 1 7 16-19 22
8 Атырау 15 5 6 4 17-15 21
9 Шахтер 15 6 2 7 24-22 20
10 Аксу Ак 15 5 2 8 14-23 17
11 Туран 14 3 7 4 11-14 16
12 Кызыл-Жар 15 3 6 6 15-20 15
13 Акжайык 14 3 3 8 5-14 12
14 Мактаарал 15 2 4 9 11-27 10

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Наш новый выпуск: Елена Рыбакина поставила точку - показала свой паспорт

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Премьер-лига России Сборная РК по футболу КПЛ Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Казахстанцы за границей Алип Нуралы Зенит Кайрат ФК Быстров Марат

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 18:10
КПЛ
Перегруз КПЛ и минимальный интерес из РПЛ. Почему правило ЕАЭС ничего не дает казахстанскому футболу Перегруз КПЛ и минимальный интерес из РПЛ. Почему правило ЕАЭС ничего не дает казахстанскому футболу
Сегодня , 15:34
КПЛ
"Астана" уведет у конкурента в КПЛ еще одного игрока сборной Казахстана "Астана" уведет у конкурента в КПЛ еще одного игрока сборной Казахстана
Вчера , 23:47
КПЛ
"Набираем слабых и ждем подвига". Эксперт - о "Тоболе" в ЛЧ, Мужикове и легионерах "Набираем слабых и ждем подвига". Эксперт - о "Тоболе" в ЛЧ, Мужикове и легионерах
Вчера , 22:32
КПЛ
"Выделят миллионы". В клубе КПЛ платят только часть заработной платы "Выделят миллионы". В клубе КПЛ платят только часть заработной платы
Вчера , 20:20
КПЛ
"Локомотив" отреагировал на переход футболиста из "Кайрата" "Локомотив" отреагировал на переход футболиста из "Кайрата"
Вчера , 18:09
КПЛ
Известны подробности трансферов "Тобола" перед Лигой чемпионов Известны подробности трансферов "Тобола" перед Лигой чемпионов
Вчера , 17:56
КПЛ
Сборной Казахстана помогут в Лиге наций. Подробности Сборной Казахстана помогут в Лиге наций. Подробности
Вчера , 14:54
КПЛ
Клуб КПЛ объявил о подписании хорватского защитника Клуб КПЛ объявил о подписании хорватского защитника
Вчера , 13:00
КПЛ
За Исламхана развернулась борьба среди клубов КПЛ. Подробности За Исламхана развернулась борьба среди клубов КПЛ. Подробности
13 июля, 21:36
КПЛ
Клуб КПЛ заявил игрока сборной Узбекистана Клуб КПЛ заявил игрока сборной Узбекистана
13 июля, 18:30
КПЛ
Лидер "Актобе" и бунтарь "Астаны". Как французские легионеры зажигают в КПЛ Лидер "Актобе" и бунтарь "Астаны". Как французские легионеры зажигают в КПЛ
13 июля, 17:58
КПЛ
Участник еврокубков от Казахстана усилился экс-полузащитником молодежной сборной Хорватии Участник еврокубков от Казахстана усилился экс-полузащитником молодежной сборной Хорватии
13 июля, 17:03
КПЛ
ФИФА решила судьбу клуба КПЛ ФИФА решила судьбу клуба КПЛ
13 июля, 14:38
КПЛ
"Сломалась лицевая кость". Вратарь сборной Казахстана рассказал о жуткой травме "Сломалась лицевая кость". Вратарь сборной Казахстана рассказал о жуткой травме
13 июля, 14:01
КПЛ
Стало известно решение Исаэля по возвращению в "Кайрат" Стало известно решение Исаэля по возвращению в "Кайрат"
13 июля, 08:20
КПЛ
Натурализованный вратарь сборной Казахстана вернулся в чемпионат Украины Натурализованный вратарь сборной Казахстана вернулся в чемпионат Украины
13 июля, 07:43
КПЛ
Вратарь сборной Казахстана получил сотрясение мозга в матче КПЛ Вратарь сборной Казахстана получил сотрясение мозга в матче КПЛ
12 июля, 22:56
КПЛ
"Актобе" вышел в лидеры КПЛ "Актобе" вышел в лидеры КПЛ
12 июля, 21:01
КПЛ
"Шахтер" одержал победу в матче КПЛ с двумя удалениями и пенальти "Шахтер" одержал победу в матче КПЛ с двумя удалениями и пенальти
12 июля, 18:16
КПЛ
"Бердыев говорил, что обязан Боранбаеву". Ваит Талгаев - о казахстанцах в РПЛ и "Кайрате" "Бердыев говорил, что обязан Боранбаеву". Ваит Талгаев - о казахстанцах в РПЛ и "Кайрате"
12 июля, 13:50
КПЛ
"У нас тяжелое финансовое положение". Президент "Ордабасы" - о сезоне КПЛ, трансфере Астанова и долгах "У нас тяжелое финансовое положение". Президент "Ордабасы" - о сезоне КПЛ, трансфере Астанова и долгах
12 июля, 12:37
КПЛ
В Казахстане нашелся министр - фанат Месси В Казахстане нашелся министр - фанат Месси
12 июля, 07:25
КПЛ
Смена лидера? Прямая трансляция матчей КПЛ "Шахтер" - "Аксу" и "Туран" - "Актобе" Смена лидера? Прямая трансляция матчей КПЛ "Шахтер" - "Аксу" и "Туран" - "Актобе"
11 июля, 17:12
КПЛ
"Астана" объявила о контракте с игроком сборной Казахстана "Астана" объявила о контракте с игроком сборной Казахстана
11 июля, 15:43
КПЛ
"Кайрат" объявил о трансфере легионера "Кайрат" объявил о трансфере легионера
10 июля, 23:56
КПЛ
Форвард с опытом игры в Бундеслиге покинет "Кайрат" Форвард с опытом игры в Бундеслиге покинет "Кайрат"
9 июля, 22:48
КПЛ
"Игра "Кайрата" стала смелой и динамичной". Седнев - о старте в Кубке Казахстана и Астанове "Игра "Кайрата" стала смелой и динамичной". Седнев - о старте в Кубке Казахстана и Астанове
9 июля, 21:39
КПЛ
В "Кайрате" прокомментировали переговоры с Куатом и уход легионера В "Кайрате" прокомментировали переговоры с Куатом и уход легионера
9 июля, 17:21
КПЛ
Клуб КПЛ принял решение по игроку сборной Казахстана Клуб КПЛ принял решение по игроку сборной Казахстана
9 июля, 08:31
КПЛ
Защитник сборной Казахстана вместо "Астаны" выбрал другой клуб Защитник сборной Казахстана вместо "Астаны" выбрал другой клуб

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus