Перегруз КПЛ и минимальный интерес из РПЛ. Почему правило ЕАЭС ничего не дает казахстанскому футболу

Отсутствие статуса легионера для игроков из ЕАЭС в проекции казахстанского футбола пока не оправдывает ожиданий. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему это правило скорее вредит, чем приносит пользу КПЛ и сборной.

Правило ЕАЭС в первую очередь рассматривалось с казахстанской стороны как шанс для игроков привлечь внимание клубов РПЛ. Приказ о том, что спортсмены из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не будут считаться легионерами во всероссийских соревнованиях на территории России, вступил в силу 1 июля 2020 года. С тех пор из Казахстана в РПЛ закрепились ровно два игрока - Марат Быстров и Нуралы Алип.

Но и в этих двух случаях есть подозрение, что все могло получиться даже без этого правила. Быстрова привлек Андрей Талалаев, который хорошо знал возможности игрока и уже работал с ним, он давно хотел его подписать. Алип пришел в связи с дружественными отношениями Кайрата Боранбаева с "Зенитом".

Вы скажете, что статус не легионера позволил остаться Нуралы, а вот ранее (до вступления закона в силу) с этим не повезло Исламхану. Но нет, "Зениту" был нужен защитник, тем более молодой и левоногий, а вот игроков плана Баторика (когда он проходил просмотр) в команде Семака было предостаточно.

Тот же Зайнутдинов появился и заиграл в "Ростове" еще до вступления закона в силу. А значит, многое зависит не от статуса, а от работы и прогресса игрока.

Показательно, что сейчас, когда российский футбол в изоляции, когда им требуется латать дыры после огромного оттока легионеров, к футболистам из Казахстана практически нет интереса (на радаре лишь Эльхан Астанов и Максим Самородов, но и они пока не убедили российские клубы).

То есть даже в такой ситуации они глобально не рассматривают казахстанский рынок. Да, возможно, это проблема в том числе качества наших игроков, но, так или иначе, конкурентоспособных футболистов на уровне РПЛ в Казахстане явно больше двух-трех.

При этом российские клубы активно следят за чемпионатом Узбекистана и, что любопытно, сейчас в РПЛ узбекских игроков столько же, сколько и казахстанских - трое. А ведь игроки из Узбекистана считаются легионерами в РПЛ.

В то же время обратная сторона - чемпионат Казахстана заполонили российские игроки. Их уже больше 30 в КПЛ. О качестве, их вкладе и потенциале мы говорили в отдельном материале. То есть чемпионат Казахстана стал как будто бы еще одной категорией в иерархии российских лиг.

То есть получается так, что многие казахстанцы не получают практику в родном чемпионате из-за правила ЕАЭС и совершенно безалаберной политики многих клубов КПЛ по селекции. И в то же время это правило пока не дает глобального эффекта по росту и привлечению наших игроков в РПЛ. В итоге правило ЕАЭС пока несет больше вреда казахстанскому футболу, чем пользы.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Актобе 15 9 2 4 22-17 29 2 Астана 15 8 3 4 33-16 27 3 Ордабасы 15 8 2 5 25-15 26 4 Тобол 15 7 4 4 25-19 25 5 Тараз 15 6 5 4 18-13 23 6 Кайрат 15 6 5 4 15-17 23 7 Каспий 15 7 1 7 16-19 22 8 Атырау 15 5 6 4 17-15 21 9 Шахтер 15 6 2 7 24-22 20 10 Аксу Ак 15 5 2 8 14-23 17 11 Туран 14 3 7 4 11-14 16 12 Кызыл-Жар 15 3 6 6 15-20 15 13 Акжайык 14 3 3 8 5-14 12 14 Мактаарал 15 2 4 9 11-27 10 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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