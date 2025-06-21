Санкт-Петербургский "Зенит" не теряет надежды подписать португальского полузащитника турецкого "Бешикташа" Жедсона Фернандеша. Российский клуб хочет приобрести 50 процентов прав на хавбека, сообщают Vesti.kz.

"Бешикташ" все еще пытается выкупить оставшиеся 50 процентов прав на Жедсона Фернандеша, уже заплатив шесть миллионов евро. Продвижений пока нет. "Бенфика" хочет сохранить свои 50 процентов, поскольку они чувствуют, что может поступить предложение от Саудовской Аравии. "Зенит" также сделал запрос", - пишет журналист Бен Джейкобс.



Отметим, что летом прошлого года "Зенит" был близок к приобретению сразу двух игроков "Бешикташа" - Фернандеша и казахстанца Бахтиера Зайнутдинова. В итоге сделка сорвалась.

В 49 матчах во всех турнирах этого сезона 26-летний Фернандеш забил 12 голов и сделал три ассиста.

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