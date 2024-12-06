Появились подробности срыва трансфера Зайнутдинова в "Зенит"

Бывший генеральный секретарь "Бешикташа" Каан Шакул раскрыл причину, по которой полузащитники Бахтиер Зайнутдинов и Жедсон Фернандеш так и не перешли в санкт-петербургский "Зенит", сообщают Vesti.kz.

"Мы достигли соглашения о переходе Зайнутдинова и Фернандеша. Сначала мы хотел получить 32 миллиона евро, но согласились на 27 миллионов. Однако затем появилась информация, что мы хотим занизить стоимость Жедсона, поскольку 50 процентов прав на него принадлежат "Бенфике" и таким образом заработать себе больше денег. В "Зените" увидели это и сказали: "Извините". Они восприняли новость серьезно. Мы собирались начать сезон с двух трансферов. Просто чтобы вы знали", - приводит слова Шакула HT Spor в соцсети Х (ранее Twitter).

Зайнутдинов перешел в "Бешикташ" из московского ЦСКА летом 2023 года. Трансфер обошелся стамбульскому клубу в 4,5 миллиона евро.

Летом появилась информация о возможном трансфере полузащитника сборной Казахстана в "Зенит", но переход сорвался.