Иэн Гэрри пригрозил нокаутом Шавкату Рахмонову

Ирландский боец Иэн Гэрри (15-0) высказался о предстоящем поединке с непобежденным казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (18-0), сообщают Vesti.kz. Их поединок состоится 8 декабря по казахстанскому времени на турнире UFC 310.

"Вы увидите двух лучших бойцов дивизиона в субботу ночью. Колби может обо мне забыть. Я финиширую Шавката. А Колби никогда не выйдет в клетку, чтобы встать напротив меня. Он никогда этого не сделает", - сказал Гарри на пресс-конференции.

Бой Рахмонов - Гэрри стане соглавным событием шоу.

Соперники уже провели дуэль взглядов. Рахмонов перед боем выразил желание о проведении турнира UFC в Казахстане, а Гэрри нашел уязвимое место казахстанца.

Добавим, изначально, Рахмонов должен был сойтись в чемпионском поединке с Белалом Мухаммадом (20-3), но, американец палестинского происхождения снялся с боя из проблем со здоровьем.