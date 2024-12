Рахмонов сошелся в огненной дуэли взглядов с Гэрри перед боем в UFC

Непобежденный казахстанец Шавкат Рахмонов (18-0) провел дуэль взглядов с ирландцем Иэном Гэрри (15-0) перед боем на турнире UFC 310, сообщают Vesti.kz.

Их поединок станет соглавным событием турнира в Лас-Вегасе (США), который пройдет утром 8 декабря по казахстанскому времени.

Рахмонов и Гэрри встретились на пресс-конференции перед боем. В конце дуэли взглядов соперники пожали друг другу руки. Видео стердауна можно посмотреть ниже.

A welterweight battle you won't want to miss 😳@Rakhmonov1994 vs @IanGarryMMA



[ #UFC310 is LIVE on @ESPNPlus PPV | SAT | 10pmET ] pic.twitter.com/tnHFFWskeB