Рахмонов сошелся в огненной дуэли взглядов с Гэрри перед боем в UFC
Непобежденный казахстанец Шавкат Рахмонов (18-0) провел дуэль взглядов с ирландцем Иэном Гэрри (15-0) перед боем на турнире UFC 310, сообщают Vesti.kz.
Непобежденный казахстанец Шавкат Рахмонов (18-0) провел дуэль взглядов с ирландцем Иэном Гэрри (15-0) перед боем на турнире UFC 310, сообщают Vesti.kz.
Их поединок станет соглавным событием турнира в Лас-Вегасе (США), который пройдет утром 8 декабря по казахстанскому времени.
Рахмонов и Гэрри встретились на пресс-конференции перед боем. В конце дуэли взглядов соперники пожали друг другу руки. Видео стердауна можно посмотреть ниже.
A welterweight battle you won't want to miss 😳@Rakhmonov1994 vs @IanGarryMMA— UFC (@ufc) December 6, 2024
[ #UFC310 is LIVE on @ESPNPlus PPV | SAT | 10pmET ] pic.twitter.com/tnHFFWskeB
Напомним, изначально, Рахмонов должен был сойтись в чемпионском поединке с Белалом Мухаммадом (20-3), но, американец палестинского происхождения снялся с боя из проблем со здоровьем.
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