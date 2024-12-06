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Рахмонов сошелся в огненной дуэли взглядов с Гэрри перед боем в UFC

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Рахмонов сошелся в огненной дуэли взглядов с Гэрри перед боем в UFC ©UFC

Непобежденный казахстанец Шавкат Рахмонов (18-0) провел дуэль взглядов с ирландцем Иэном Гэрри (15-0) перед боем на турнире UFC 310, сообщают Vesti.kz.

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Непобежденный казахстанец Шавкат Рахмонов (18-0) провел дуэль взглядов с ирландцем Иэном Гэрри (15-0) перед боем на турнире UFC 310, сообщают Vesti.kz.

Их поединок станет соглавным событием турнира в Лас-Вегасе (США), который пройдет утром 8 декабря по казахстанскому времени.

Рахмонов и Гэрри встретились на пресс-конференции перед боем. В конце дуэли взглядов соперники пожали друг другу руки. Видео стердауна можно посмотреть ниже.

Напомним, изначально, Рахмонов должен был сойтись в чемпионском поединке с Белалом Мухаммадом (20-3), но, американец палестинского происхождения снялся с боя из проблем со здоровьем.

Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

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