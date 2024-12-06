Иэн Гэрри назвал уязвимое место Шавката Рахмонова перед боем в UFC

Ирландский боец Иэн Гэрри (15-0) опубликовал пост после дуэли взглядов с непобежденным казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (18-0), сообщают Vesti.kz. Они встретятся 8 декабря на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе (США).

"С такой большой головой он будет легкой мишенью", - написал Гэрри в своем Instagram.

Напомним, Рахмонов и Гэрри встретятся в соглавном поединке турнира. Их бой, который будет показан в Казахстане утром, 8 декабря будет рассчитан на пять раундов.

Добавим, изначально, Рахмонов должен был сойтись в чемпионском поединке с Белалом Мухаммадом (20-3), но, американец палестинского происхождения снялся с боя из проблем со здоровьем.