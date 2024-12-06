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Шавкат Рахмонов сделал заявление о турнире UFC в Казахстане

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Шавкат Рахмонов сделал заявление о турнире UFC в Казахстане ©Vesti.kz/Турар Казангапов

Непобежденный казахстанский боец Шавкат Рахмонов (18-0) перед боем с ирландцем Иэном Гэрри (15-0) выразил мнение о желании увидеть турнир UFC в Казахстане, сообщают Vesti.kz.

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Непобежденный казахстанский боец Шавкат Рахмонов (18-0) перед боем с ирландцем Иэном Гэрри (15-0) выразил мнение о желании увидеть турнир UFC в Казахстане, сообщают Vesti.kz.

"У меня большая фанатская база в Казахстане. Конечно, хочу, чтобы когда-нибудь турнир UFC прошел там", - сказал Рахмонов на пресс-конференции.

Напомним, Рахмонов и Гэрри подерутся на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе (США). Их бой состоится утром 8 декабря по казахстанскому времени.

Добавим, что летом 2020 года был запланирован первый в истории турнир UFC на территории Казахстана. Такое большое событие должна была принять столичная "Астана Арена", но ивент сорвался из-за пандемии COVID-19.

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