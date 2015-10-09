Когда Зайнутдинов вернётся на поле? В "Динамо" уже подписали дорогостоящего конкурента

Уже больше трёх месяцев из-за травмы не играет казахстанский полузащитник московского "Динамо" Бахтиёр Зайнутдинов. Сейчас он вместе с командой находится на первом зимнем сборе в Дубае (ОАЭ), однако в общей группе пока не занимается. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о сроках его возвращения на поле.

Время до возобновления сезона в российской премьер-лиге (РПЛ) ещё есть. Следующий официальный матч динамовцев пройдёт только 1 марта, дома с "Крыльями Советов". Но перед этим надо ещё успеть набрать форму, особенно после длительного восстановления.

Пропустит матчи первого сбора и будет работать индивидуально

27-летний Зайнутдинов пока не приступил к работе в общей группе. Изначально он тренировался в ОАЭ отдельно, с группой травмированных, которые тоже проходят процесс реабилитации. Игрок уже заявлял, что начнёт тренироваться в общей группе со второго сбора, а в медицинском штабе это подтвердили.

"Планируется, что Бахтиёр присоединится к общей группе примерно во втором сборе (они пройдут с 29 января по 10 февраля - Прим. автора). Он пройдёт заключительное тестирование, по результатам которого мы его будем запускать в общую группу", - рассказал клубной пресс-службе исполняющий обязанности главного врача команды Михаил Малышев.

Это значит, что рекордсмен сборной Казахстана по забитым голам точно не сыграет в матчах на первом сборе. В частности, москвичи примут участие в товарищеском турнире, где встретятся с представителями китайского чемпионата - "Шанхай Шэньхуа" и "Чэнду Жунчен". Первая встреча пройдёт уже сегодня, 23 января.

Зато на втором сборе есть шансы увидеть Зайнутдинова в деле. Там его команда сыграет с топовыми представителями РПЛ - "Зенитом" (3 февраля), ЦСКА (6 февраля) и "Краснодаром" (10 февраля). "Динамо" занимает десятое место в таблице текущего сезона, а их соперники находятся в топ-4. Кроме того, у Зайнутдинова будет возможность сыграть со своим бывшим клубом - ЦСКА, а перед этим встретиться со своим партнёром по сборной из "Зенита" - Нуралы Алипом.

На позицию Зайнутдинова подписали сильного легионера

Позавчера стало известно о первом новичке "Динамо" в это зимнее трансферное окно. Клуб за шесть миллионов евро выкупил у "Ботафого" 23-летнего Дэвида Рикардо, бразильца, способного играть в центре защиты и на левом фланге обороны. Это как раз те позиции, где чаще всего игровое время получал Бахтиёр до своей травмы.

Новый тренер "Динамо" Ролан Гусев, который был назначен на этот пост уже после травмы казахстанца, похвалил новичка по итогам первой же тренировки, выделив его сильные качества.

"Я прекрасно знаю его качества, пересмотрел много видео с его играми. Знаю, что он может сыграть и в центре, и с краю. У него хорошая левая нога, он здорово играет вверху, ведёт единоборства и обладает отличным первым пасом. Вчера он всё это продемонстрировал на первой тренировке. Надеемся, что у него всё получится", - цитирует главного тренера официальный сайт клуба.

При этом Гусев хорошо знает Зайнутдинова, потому что с начала сезона он был в тренерском штабе Валерия Карпина в качестве ассистента. Поэтому дополнительная информация о Бахтиёре ему точно не нужна.

Экс-футболист "Челси" будет помогать Зайнутдинову

Также отметим, что в тренерском штабе произошло ещё несколько изменений. В частности, теперь там трудится известный в прошлом футболист, выступавший за сборную России и лондонский "Челси" Юрий Жирков.

Как рассказал главный тренер Гусев, Жирков будет отвечать за работу с фланговыми игроками, так как сам в прошлом являлся латералем и вингером.

"Я бы хотел, чтобы Юрий Валентинович уделил внимание своим профильным позициям, то есть крайним защитникам и вингерам, потому что с его опытом сравниться кому-то тяжело. Он на этих позициях играл и знает их хорошо, мы с ним всё это проговорили", - рассказывал он.

Для Зайнутдинова это тоже будет хороший опыт, ведь в команде теперь есть именитый спортсмен, который будет подсказывать по игровым тонкостям с точки зрения позиции левого защитника, где казахстанец часто выступает.

Юрий Жирков (слева)

Напомним, что Бахтиёр стал игроком "Динамо" в конце июля 2025 года. За это время он провёл десять матчей за клуб во всех турнирах, получив одну жёлтую карточку.

В прошлом году он провёл только две встречи в футболке сборной Казахстана, забив один гол.

Зайнутдинов вернулся в "Динамо" и высказался о своем состоянии

Фото: ФК "Динамо Москва"©️

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!