"Динамо" подписало конкурента Зайнутдинову за 4 миллиарда

Московское "Динамо" официально завершило трансфер 23-летнего центрального защитника "Ботафого" Давида Рикардо, передают Vesti.kz.

По информации "Чемпионата", сумма сделки составила 6 миллионов евро, ещё один миллион включён в виде бонусов — общая стоимость трансфера достигла 7 миллионов евро (около 4,1 млрд тенге). Контракт бразильского защитника рассчитан на четыре года с возможностью продления ещё на один сезон.

Рикардо выступал за "Ботафого" с января 2025 года. За это время он провёл 29 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом и одной результативной передачей.

С текущего сезона в "Динамо" также играет лучший бомбардир в истории сборной Казахстана Бахтиёр Зайнутдинов, которого в московском клубе используют исключительно на позиции защитника. Таким образом, дорогой новичок из Бразилии станет прямым конкурентом воспитаннику таразской футбольной школы.

Зайнутдинов перешёл в "Динамо" летом 2025 года из турецкого "Бешикташа" за 2,5 миллиона евро (1,4 млрд тенге) и успел провести 10 матчей, однако затем получил травму, из-за которой выбыл на несколько месяцев.

