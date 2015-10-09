Уход Карпина и критика. Зайнутдинова ждёт тяжелый период в "Динамо"?

Бахтиёр Зайнутдинов продолжает восстановление после травмы, но, судя по всему, ко второй части чемпионата России он будет готов. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, каковы перспективы казахстанца в "Динамо" и на какой позиции его могут задействовать.

Безусловно, главное событие в контексте карьеры Бахтиёра в "Динамо" - уход главного тренера Валерия Карпина. Именно он настаивал на трансфере казахстанца в московский клуб и в итоге убедил боссов "Динамо" заплатить несколько миллионов "Бешикташу" за его переход.

Однако плохие результаты, спекуляции относительно внутренних разногласий между руководством и тренером привели к уходу Карпина. Это точно не самый приятный сигнал для Зайнутдинова. К тому же, самого Карпина критиковали за приглашение того же Зайнутдинова и Антона Миранчука, которые, по слухам, не слишком устраивали спортивный блок клуба.

Да, в "Бешикташе" Бахтиёр пережил и не такое: там тренеры сменялись едва ли не раз в три месяца и сам игрок при этом почти всегда добивался место на поле. Но сейчас мы не знаем, каково будет видение нового тренера "Динамо" Ролана Гусева по Зайнутдинову.

При Карпине казахстанец традиционно проявил свою универсальность, поиграв на нескольких позициях: левым защитником, центральным защитником и центральным полузащитником. Чаще всего Бахтиер играл центрбека. На клубном уровне это превращается в тенденцию - как в "Бешикташе", так и "Динамо" большинство тренеров ставили Зайнутдинова именно центральным защитником. Пусть иногда это было вынужденно, но это факт.

С центральными защитниками у "Динамо" по набору всё неплохо. Есть южноамериканцы Роберто Фернандес и Николас Маричаль, игрок сборной России Максим Осипенко, а также вот-вот состоится трансфер бразильца Рикардо из "Ботафого". Конкуренция повышается. Кроме того, те матчи, где казахстанец играл ЦЗ, откровенно говоря, ему не слишком удавались. Было несколько грубых, результативных ошибок, хотя Зайнутдинов давал качество на мяче и при выходе из обороны.

В центре полузащиты Зайнутдинова вряд ли поставят. Там по именам конкуренция еще более внушительная, тем более большинство - игроки сборной России. Остается позиция левого защитника. Там есть бразилец Рубенс и россиянин Дмитрий Скопинцев. Последний слишком вовлечен в атаку и у него есть пробелы при игре в обороне. Рубенс более сбалансированный, но Зайнутдинов по качествам и в своей оптимальной форме точно не хуже. Бахтиёр выглядит наиболее сбалансированным игроком на позицию левого защитника из представленных, поскольку он достаточно дисциплинирован и тактически обучен, но и в атаке он способен принести пользу.

Конечно, главное для Зайнутдинова - вернуть былые кондиции и тогда он точно будет боевой единицей в "Динамо", ведь все знают его характер и репутация в РПЛ у него сложилась позитивная. Остается лишь подтвердить её в очередной раз.

Фото: ФК "Динамо Москва"©

