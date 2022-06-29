Зайнутдинов сделал заявление о своей позиции в ЦСКА

Футболист московского ЦСКА и сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов в интервью Meta-Ratings.kz прокомментировал свою позицию на поле и высказался об универсализме.

- За два года в ЦСКА ты стал самым универсальным игроком команды. Где тебя видит Федотов?

- Я разговаривал с его помощниками. Они мне сказали, что видят меня левым латералем, центральным полузащитником, а также в атаке. Пока сам точно не знаю, где на меня будут рассчитывать в первую очередь.

- Насколько тебе вообще самому сложно перестраиваться? Например, 3 октября прошлого года ты - левый защитник в матче с "Уралом", а через шесть дней - центральный нападающий в сборной Казахстана против Боснии.

- Мне несложно, потому что футбол сейчас очень динамичный. Не только я могу играть на нескольких позициях. Ваня Обляков тоже играет на разных местах, еще могу перечислить много ребят. Сейчас футбол изменился, нужно быть готовым играть везде. Раньше игрок мог выступать на одной позиции всю жизнь, но в современном футболе нужно уметь быть полезным на многих участках поля. От таких перестановок у меня голова точно не кружится.

- По мнению хорошо знакомого тебе Григория Бабаяна, комфортнее всего для тебя позиция левого латераля. Так и есть?

- Я начал играть там у Виктора Михайловича Гончаренко, мне сразу понравилась эта позиция. Бабаян тоже отмечал, что при игре с тремя центральными защитниками он рассматривает меня крайним левым защитником. Например, в четверке защитников, по его словам, он не видит мне места в обороне. При такой расстановке мне больше подходит позиция центрального полузащитника. Наверное, соглашусь с ним на данный момент. Но для меня главное - приносить пользу команде на любой позиции.

- У Федотова латерали - чуть ли не главные игроки в его системе, которые больше всего бегают. Готов к такому?

- Да, конечно. Поэтому тренер и гоняет нас сейчас, чтобы мы набрали нужный объем. Но я не думаю, что для меня это станет чем-то новым. И при Гончаренко на левом фланге, и при Березуцком в центре поля я постоянно пробегал по 11 километров за матч. По физике в работе с Федотовым я сложностей не ожидаю. Главное сейчас - понять тактические новшества тренера. Но мы все готовы учиться у него.

Ранее Зайнутдинов высказался о проблемах со здоровьем, из-за которых он пропустил концовку прошлого сезона. Также он сделал заявление о новом тренере клуба и назвал свою роль в клубе.

Напомним, Зайнутдинов выступает за ЦСКА с августа 2020 года. Всего за "армейцев" он провел 51 матч, забил пять голов и отдал четыре голевые передачи.