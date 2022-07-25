Зайнутдинов попал в символическую сборную тура после разгромной победы ЦСКА

©ПФК ЦСКА
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Сегодня 09:06

Российский сайт "Футбол на Куличках" отметил игрока ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова, включив его в символическую сборную второго тура РПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

ЦСКА выиграл матч против "Сочи" со счетом 3:0. Зайнутдинов, более склонный к атакующим действиям, вновь сыграл на позиции центрального защитника.

"Из-за дефицита профильных центральных защитников Федотов вынужден использовать Бахтиера в непривычном для него амплуа левого центрдефа в тройке. Казах за годы выступлений в чемпионате России зарекомендовал себя универсальным футболистом, способным качественно сыграть на разных позициях, но нынешняя роль для Зайнутдинова является новой, и с ней он пока справляется очень хорошо. Именно Бахтиера ЦСКА чаще использует для выхода из обороны в атаку. Также он хорошо справляется с защитной работой. В матче против "Сочи" Зайнутдинов сделал пять перехватов мяча, что с заметным отрывом является самым высоким показателем среди игроков столичного клуба. Если футболист из Казахстана продолжит так же уверенно действовать в новом для него амплуа, не стоит исключать, что он утвердится в роли основного левого центрального защитника, хотя "армейцы", безусловно, продолжают искать на трансферном рынке профильных исполнителей на данную позицию", - пишет сайт.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 ЦСКА М 2 2 0 0 5-0 6
2 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
3 Химки 2 1 1 0 4-1 4
4 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5 Спартак М 2 1 1 0 5-2 4
6 Динамо М 2 1 1 0 5-1 4
7 Крылья Советов 2 1 0 1 4-5 3
8 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
9 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
10 Локомотив М 2 0 2 0 3-3 2
11 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
13 Факел 2 0 1 1 3-4 1
14 Пари НН 2 0 1 1 1-4 1
15 Торпедо М 2 0 0 2 1-7 0
16 Урал 2 0 0 2 0-5 0

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Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Премьер-лига России

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