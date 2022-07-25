Зайнутдинов попал в символическую сборную тура после разгромной победы ЦСКА

Российский сайт "Футбол на Куличках" отметил игрока ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова, включив его в символическую сборную второго тура РПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
ЦСКА выиграл матч против "Сочи" со счетом 3:0. Зайнутдинов, более склонный к атакующим действиям, вновь сыграл на позиции центрального защитника.
"Из-за дефицита профильных центральных защитников Федотов вынужден использовать Бахтиера в непривычном для него амплуа левого центрдефа в тройке. Казах за годы выступлений в чемпионате России зарекомендовал себя универсальным футболистом, способным качественно сыграть на разных позициях, но нынешняя роль для Зайнутдинова является новой, и с ней он пока справляется очень хорошо. Именно Бахтиера ЦСКА чаще использует для выхода из обороны в атаку. Также он хорошо справляется с защитной работой. В матче против "Сочи" Зайнутдинов сделал пять перехватов мяча, что с заметным отрывом является самым высоким показателем среди игроков столичного клуба. Если футболист из Казахстана продолжит так же уверенно действовать в новом для него амплуа, не стоит исключать, что он утвердится в роли основного левого центрального защитника, хотя "армейцы", безусловно, продолжают искать на трансферном рынке профильных исполнителей на данную позицию", - пишет сайт.
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ЦСКА М
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|2
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|3
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|5
|Спартак М
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|6
|Динамо М
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|7
|Крылья Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|8
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|10
|Локомотив М
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|12
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|13
|Факел
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|14
|Пари НН
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|15
|Торпедо М
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|16
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
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