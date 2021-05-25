Яна Вороговского предложили клубам РПЛ. Вариант в Европе провалился?

Защитник сборной Казахстана по футболу Ян Вороговский может продолжить карьеру в российской премьер-лиге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации телеграм-канала "Тень отца Гурмана", представитель футболиста предлагает своего клиента в екатеринбургский "Урал".

"Следующая на очереди "Уфа". Вариант с польской "Легией" провалился. Сейчас защитник сборной Казахстана, у которого закончился срок действия договора с бельгийским "Беерсхотом", поддерживает форму, тренируясь в Алматы", - пишет источник.

Минувший сезон РПЛ "Урал" закончил на 12-м месте, а "Уфа" расположилась строчкой ниже.

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Последние два сезона Вороговский провел в "Беерсхоте". Сообщалось, что бельгийский клуб предложил казахстанцу новый контракт, но стороны пока взяли паузу.

Вороговский провел два сезона в бельгийском "Беерсхоте". В нынешнем чемпионате его команда заняла девятое место по итогам регулярного турнира и не попала в плей-офф розыгрыша еврокубковых мест. Казахстанец сыграл 21 матч в сезоне-2020/21 и забил один гол.

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