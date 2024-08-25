"Вытеснит его из состава". Российский комментатор похвалил Алипа за матч со "Спартаком"

Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал игру защитника "Зенита" Страхиню Эраковича, который был удален в матче со "Спартаком" (0:0) в шестом туре российской премьер-лиги (РПЛ), а также похвалил казахстанского футболиста санкт-петербургского клуба Нуралы Алипа, передают Vesti.kz.

Алип помог "Зениту" в принципиальном матче со "Спартаком"

"Матч со "Спартаком" выявил проблемы в составе "Зенита". Не считаю, что Семак как-то перемудрил с заменами в перерыве. Волкова в любом случае надо было убирать. Многовато ошибок у молодого парня. Так нельзя! Караваев, видимо, пока не готов. Пришлось сдвигать на правый край Эраковича. Но он, увы, подвел. Все как-то коряво... А фолы он совершил, так как просто некоординирован! Не может отбирать без нарушения правил. Есть вопросы к технике работы с мячом. Вся правая зона хозяев оказалась уязвимой. Спартаковцы тут проскакивали и создавали угрозы. Мне понравилось, как вышел на замену Алип. Уверенно, без оплошностей. Думаю, он вытеснит из состава Эраковича", - сказал Орлов "СЭ".

"Зенит" (14 очков) продолжает лидировать в РПЛ. "Спартак" (11) поднялся на четвертое место в турнирной таблице.

31 августа "Зенит" на выезде сыграет с "Пари НН", а "Спартак" в этот день на своем поле примет "Рубин".

Станислав Черчесов назвал лидера сборной Казахстана по футболу